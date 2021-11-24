РИАМО - 24 ноя. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку видеозаписи, на которой три школьницы из Электростали избивают свою сверстницу, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, 24 ноября три ученицы одной из школ Электростали пришли в квартиру к своей однокласснице и во время ссоры избили ее, записывая происходящее на видео.

В дальнейшем запись избиения была распространена школьницами через мессенджеры.

К проверке инцидента подключились полиция, прокуратура и СКР. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Для проведения полной и всесторонней проверки ГСУ СК России вынесло ходатайство о передаче материалов по инциденту из полиции в следственный отдел по Электростали.

Школьницы в Электростали избили сверстницу. ВИДЕО>>