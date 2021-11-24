РИАМО - 24 ноя. Учащийся первого курса столичного вуза проиграл друзьям в карты и был вынужден выполнить задание для проигравшего – засунуть сосиску себе в прямую кишку, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 23 ноября. 18-летний молодой человек потерпел поражение в карточной игре и выполнил специфическое задание для проигравшего.

Однако самостоятельно достать сосиску студент не смог и извлекать продукт из заднего прохода пришлось хирургам одной из столичных больниц.

Отмечается, что студент стал единственным из игроков, который при проигрыше выполнил экзотическое задание.