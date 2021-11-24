РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. Новогодняя елка на площади у ЦДК имени Калинина в Королеве будет светодинамической, сообщает пресс-служба городской администрации.

Елку на центральной площади начали устанавливать в ночь на среду. Установка все еще продолжается. Главная елка Королева будет светодинамической, как и в прошлом году, и составит 17 метров в высоту.

Установка зимней красавицы кропотливый и трудоемкий процесс. В опорную плиту вставляется ствол и собирается каркас, который в свою очередь украсят елочными игрушками. Финальной частью работ станет установка световых гирлянд и светодиодной макушки.

Елки появятся в микрорайонах и у ДиКЦ «Костино». Ее высота составит 12 метров.

На этом новогоднее преображение города не закончится. Центральные парки, улицы и скверы будут украшены праздничной иллюминацией.