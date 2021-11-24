РИАМО - 24 ноя. В понедельник «Газпром» предупредил руководство Республики Молдовы, что поставки газа в страну могут прекратить, сообщает kp.ru.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», – заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Возможное прекращение поставки газа вызвано неуплатой. Ранее глава «Молдовагаз» Вадим Чебан сказал, что проблема с неуплатой произошла из-за разницы в тарифе. Компания собиралась решить проблему в кратчайшие сроки, обратившись к руководству страны.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство страны обратится к руководству российской компании с просьбой отсрочить оплату долга.