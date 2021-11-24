РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 ноя. В среду глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проверил результаты ремонтных работ в женской консультации в микрорайоне Ковровый, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жигалкин осмотрел обновленные кабинеты и медицинское оборудование. Например, аппарат ультразвуковой визуализации экспертного класса и фетальный монитор, с помощью которого врачи оценивают внутриутробное состояние плода и следят за его развитием. По мнению Жигалкина, благодаря полученной технике можно проводить большое количество исследований.

«Благодаря ремонту здесь был создан кабинет для осмотра маломобильных групп населения. Ранее в учреждении его не было. Самое главное, что женщины теперь могут получать медицинские услуги по данному профилю в одном месте, а не ездить по разным микрорайонам от одного врача к другому», - сказал Жигалкин.