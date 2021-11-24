РИАМО - 24 ноя. По итогам прошлого года в тройку самых быстрорастущих радиосетей в стране попало подмосковное «Радио 1», сообщается в Telegram-канале радиостанции.

Соответствующие данные были предоставлены в докладе президента Российской академии радио Андрея Романченко. Он представил документ на XI Международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции».

Радиостанция «Радио 1» добавила 40 городов к своей сетке вещания. Сейчас его можно услышать в 55 городах Московской области. В том числе радио арендует эфирное время на частотах других радиостанций.

В этом году подмосковное «Радио 1» отметило свое 89-летие. История радиостанции началась 14 августа 1932 года, в этот день было основано «РТВ «Подмосковье». За всю свою историю станция несколько раз трансформировалась и меняла название, став в 2016 году «Радио 1».