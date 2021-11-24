РИАМО - 24 ноя. Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планируют приступить к рассмотрению законопроекта о введении QR-кодов после сбора отзывов и предложений. В первом чтении проект будет рассмотрен в середине декабря, сообщает Nation News.

Сейчас тема рассмотрения документов отсутствует в графике Госдумы на декабрь.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении обязательного использования QR-кодов, согласно которым россиян обяжут предъявлять QR-коды при посещении общественных мест – торговых центров, салонов красоты и так далее. Также QR-коды будут нужны при путешествии самолетом и поездом. Однако в аптеки и продуктовые магазины можно будет входить без QR-кода.

Предполагается, что эта мера заработает с 1 февраля и до 1 июня 2022 года. Нововведение призвано бороться с распространением коронавируса.

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