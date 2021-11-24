РИАМО - 24 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил благоустройство главного городского парка в Серпухове, который назвали в честь Героя Советского Союза Олега Степанова. Степанов - коренной житель Серпухова, который в возрасте 18 лет совершил подвиг в бою с фашистскими захватчиками, за что ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Каждое общественное пространство, каждый парк очень востребован. Наши главы очень заботливо программу готовят для того, чтобы это пространство было наполнено жизнью. Задача – в каждом городе иметь по несколько пространств, парков, где ты можешь гулять, отдыхать безопасно, комфортно, ни о чем не думая, наслаждаясь природой. Это, пожалуй, самый очевидный запрос в каждом уголке Подмосковья», - сказал Воробьев.

При входе в парк были представлены образцы уборочной техники, которая задействована в обслуживании дорог зимой. В этом году в Серпухов поступило 18 единиц новой техники, в том числе подметально-уборочные машины и автовышки.

Как благоустроили главный парк в Серпухове

Благоустройство парка имени Олега Степанова завершилось на несколько месяцев раньше запланированного срока. Парк разделили на тематические зоны: детскую, спортивную, арт-кластер для занятий творчеством, аллеи с главной площадью. На территории были высажены деревья и кустарники, появились новая входная группа и современная сцена.

В парке также установили лавочки, гамаки, качели, помосты у пруда. Обустроены детская площадка, спортивная зона с мини-футбольным полем, площадки для игры в волейбол, стритбол, теннис, большие зоны воркаута. По периметру создан маршрут для велосипедистов и любителей роликов.

Кроме того, в парке было проведено благоустройство пруда: прибрежную территорию укрепили камнями, у воды высадили многолетние растения, создали рядом с прудом прогулочные маршруты, установили качели.

Благодарность от жителей

Обновленный парк имени Олега Степанова открылся для жителей Серпухова 2 октября.

«В парке появились комфортные дорожки - и для езды на велосипеде, и с детьми можно приехать. Мамы с колясками с удовольствием здесь гуляют. Также обустроена детская площадка. Пруд почистили и запустили лебедей. Очень приятно здесь посидеть вечером, одно удовольствие», - рассказала местная жительница Ирина Рожнова.

В этом году в Серпухове завершились работы по благоустройству и других мест, среди них Мемориал на Соборной горе, территория памятника «Погибшим в Великой Отечественной войне» в поселке Пролетарский и пешеходная зона в поселке Большевик. Новые общественные пространства создают, в том числе, благоприятные условия для привлечения жителей к активному образу жизни.

«Я занимаюсь скандинавской ходьбой. В Серпухове много мест, где можно заниматься этим видом спорта. Я также посещаю другие парки в городе. Например, великолепный Принарский парк, он по руслу реки проходит. Там чистый воздух, красивая природа», - сказала жительница города Марина Яцкив.

Планы по благоустройству

В следующем году благоустройство в Серпухове продолжится. В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется провести работы на набережной реки Нары протяженностью 600 м. В этом году данный проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Проектом предусмотрено разделение набережной Нары на две части: тихую и активную. Здесь установят спортивные и детские площадки, а также главный павильон и площадку для мероприятий. С новых смотровых точек и из ротонды будет открываться вид на исторический центр города и реку.

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