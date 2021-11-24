РИАМО - 24 ноя. До конца текущего года на участке Белорусская – Савеловская первого Московского центрального диаметра планируют организовать движение поездов по одному пути в обе стороны, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Данная работа проводится совместно с РЖД. Ее планируют закончить максимально быстрыми темпами. Без развития данной линии будет невозможно запустить движение по МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

Длина участка, по которому запустят реверсивное движение, составляет порядка 5 км. Он находится в центре мегаполиса, окружен огромным числом коммуникаций и сооружений.

Реверсивное движение в этой части маршрута – самый оптимальный вариант, позволяющий сохранить возможность проехать город насквозь. Альтернативные варианты – закрытие центрального участка МЦД или растягивание стройки на много лет с постоянными введениями изменений в график курсирования поездов.

Пока на МЦД будет действовать реверсивное движение планируется создать еще 2 дополнительных главных пути, комплексно развить инфраструктуру и установить 3,8 км шумозащитных экранов.

Во время расширения данного участка железной дороги также планируется начать реконструкцию двух станций – Беговая и Белорусская.

Как уточняет пресс-служба МЖД, на период проводимых работ на месте одноуровневого перехода через ж/д пути в районе улицы 5-й Ямского поля будет возведен временный мост. Это сооружение затем заменит новый надземный пешеходный переход.

Сейчас специалисты заканчивают работы по подготовке ж/д инфраструктуры к пропуску электричек, в том числе поездов МЦД-1, по одному пути в обе стороны.