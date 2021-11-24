РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 ноя. Злоумышленники проникли в строящийся дом на улице Московская в подмосковном Щелкове и похитили оттуда радиаторную батарею и часть стоматологической установки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 28-летнего жителя Дмитрова о том, что неизвестные проникли в его строящийся дом на улице Московская в Щелкове и похитили оттуда радиаторную батарею и часть стоматологической установки, сумма причиненного ущерба составила 50 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны 42-летний житель Тамбовской области и 47-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».