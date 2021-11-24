РИАМО - 24 ноя. В Мособлдуме поддержат федеральный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест, заявил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев.

Одним из первых QR-коды ввел Китай, с июля 2021 года в Европе действуют Covid-паспорта. С конца 2020 года в Англии, Австралии, Новой Зеландии работает система чекинов. На данный момент обсуждается проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части введения с 1 февраля в общественных местах системы QR-кодов, подтверждающих проведение прививки, или наличие противопоказаний к проведению такой прививки, или подтверждающих, что гражданин перенес заболевание.

«Мы пришли к выводу, что закон нужен, он нуждается в доработке, дополнении, нужно прописать более четко некоторые формулировки. Уверен, что коллеги на федеральном уровне с этим справятся. Наш комитет будет рекомендовать областной думе этот закон поддержать», - сказал Голубев.

Он отметил, что законопроект направлен на то, чтобы урегулировать посещение гражданами массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, мест торговли. Они не касаются продуктовых магазинов и аптек.

«Предполагается, что эти правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года. <...> При этом все положения данного закона действуют до 1 июня 2022 года. То есть это временные законодательные меры», - уточнил Голубев.

При этом перечень объектов определяется решением руководителя региона.

Сейчас в ряде регионов России уже действует система QR-кодов для посещения общественных мест, а в некоторых субъектах система распространяется и на общественный транспорт.

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