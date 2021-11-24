РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Три воспитанницы школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы получили медали в соревнованиях по легкой атлетике в Клину, сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

На состязаниях встретились спортсмены из Московской, Ленинградской и Тверской областей. Всего участвовали порядка 200 человек. Второе место в беге на 300 метров заняла Анастасия Цыганкова. Валерия Клименкова получила третье место в прыжке в длину. В беге на 1000 метров Полина Покровская заняла третье место.

«Остальные ребята достойно выступили, установив личные рекорды и выполнив разряды. Поздравляем спортсменов, их родителей и тренеров с успешным выступлением, желаем побед», - сказал Ружицкий.