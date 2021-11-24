РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Водоем на улице Лорха в поселке Коренево городского округа Люберцы очистили на 60%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящий момент очистили прибрежную зону пруда, вывезли порядка 120 кубометров твердых бытовых и порубочных отходов. Работы планируется завершить до 30 ноября этого года.

Сотрудники управления по охране окружающей среды администрации горокруга поблагодарили жительницу Валерию Моисееву за поддержку идеи очистки пруда.