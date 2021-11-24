РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. С начала текущего года в подмосковной Балашихе устранили около 50 нарушений в содержании средств наружного освещения по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники регионального ведомства продолжают проводить спецоперацию «Свет». В ее рамках инспекторы осуществляют наблюдение за тем, в каком состоянии находятся средства наружного освещения, как содержат данные объекты в муниципалитетах Подмосковья.

«С начала года в результате спецоперации «Свет» в городском округе Балашиха по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 48 нарушений в содержании средств наружного освещения в микрорайонах Купавна, Кучино, на улицах Ситникова, Зеленая», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.