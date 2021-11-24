РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска сгорела баня, пострадавших нет, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

23 ноября в 12:14 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа поступило сообщение о пожаре в бане в микрорайоне Климовск в СНТ «Семья». К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-77, ПСЧ-7, ПЧ-258.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило открытое горение бани 7 на 4 метра по всей площади. Огонь мог перейти на рядом стоящее одноэтажное здание.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 12:25 пожар удалось локализовать, а в 13:54 полностью ликвидировать возгорание. Ущерб и причина устанавливается. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.