РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. По независимой оценке качества оказания услуг «Центр культуры и семейного досуга» Томилина в городском округе Люберцы попал в тройку лидеров Московской области по качеству оказания услуг, сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Молодые сотрудники вносят новые методы работы, новые веяния, что открывает большие перспективы, как для сотрудников, так и для учащихся», - добавил Ружицкий.

В текущем году оценку качества условий оказания услуг прошли 195 учреждений досуга и культуры в 42 муниципалитетах. В анкетировании участвовали 142 тыс. жителей.