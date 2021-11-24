РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Тренировку по развертыванию пункта временного размещения населения провели на базе Земской гимназии в подмосковной Балашихе, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Участие в тренировке приняли сотрудники Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации округа, полиции, спасатели Ногинского территориального управления, медицинский персонал Балашихинской областной больницы, коллектив гимназии.

«В ходе тренировки был организован временный пункт, группа встречи, приема, регистрации и размещения эвакуированного населения, группа охраны общественного порядка, комплектования, отправки и сопровождения, стол справок, медпункт, кабинет психологического обеспечения, комната матери и ребенка», - говорится в сообщении.

Такие пункты организовывают при угрозе или возникновении ЧС природного или техногенного характера. Для того, чтобы население имело возможность провести это время в безопасных условиях, людей переселяют в ближайший пункт временного содержания. В Балашихе они располагаются на базе образовательных учреждений.