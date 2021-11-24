РИАМО - 24 ноя. В городском округе Химки состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования был избран Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

Заседание прошло в среду.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа избирается советом депутатов муниципалитета из числа кандидатов, которые были представлены конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Дмитрий Волошин закончил Академию народного хозяйства при президенте РФ. После обучения трудился в коммерческих компаниях на различных должностях.

Также потом работал в департаменте жилищной политики и жилищного фонда Москвы, управлении ЮЗАО столицы, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, а еще директором экспертного центра ФЭН РАНХиГС.

Он возглавляет Химки с 2016 года.