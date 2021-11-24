РИАМО - 24 ноя. Около 100 миллиардов рублей зарезервировали в бюджете Подмосковья на 2022 год для борьбы с коронавирусной инфекцией, чтобы использовать их в случае роста заболеваемости, сообщил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев.

«Мы сейчас принимаем бюджет. У нас резерв на коронавирус на следующий год больше 100 миллиардов рублей», - сказал Голубев.

Он отметил, что эти средства могли быть направлены на здравоохранение, образование, строительство соцобъектов.

«Мы их держим в резерве, потому что есть риск снова скатиться к росту (заболеваемости - ред.). Мы обязаны людей лечить», - заключил Голубев.

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