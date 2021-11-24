РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 30 513 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 842 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 577 907 случаев инфицирования. Скончалось 10 116 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 509 872 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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