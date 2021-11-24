РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. В нынешнем году дя детской школы искусств №2 городского округа Люберцы закупили 50 музыкальных инструментов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Работы выполнили в рамках президентского проекта «Культура» и региональной программы «Культурная среда Подмосковья». Также для учреждения закупили 142 единицы оборудования и 267 учебных материалов.

«Наступающий 2022 год президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Учитесь, дерзайте, познавайте, достойно представляйте наш округ на окружных, региональных и федеральных конкурсах», - добавил Ружицкий.

В ДШИ №2 занимаются более 430 человек. Здесь преподают игру на фортепиано, баяне, скрипке, виолончели, обучают вокалу и народному пению, изучают фольклор, живопись, историю искусства и декоративно-прикладное творчество.