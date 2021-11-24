РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов и депутат Московской областной думы Сергей Маликов 25 ноября проведут совместный прием жителей в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Они выслушают обращения жителей по адресу: Красногорск, улица Лесная, 9. Прием граждан начнется в 19:00, необходимо предварительно записаться на прием.

Записаться на прием к Колунову можно через WhatsApp по номеру: 8(995)898-28- 29 или по электронной почте: badretdinovarthur@gmail.com, а на прием к Маликову можно также записаться через WhatsApp по номеру: 8(985)890-33-48 или по электронной почте: arsha.10@mail.ru.

В сообщении необходимо указать ФИО, номер телефона для связи и суть обращения.