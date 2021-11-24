РИАМО - 24 ноя. В Москве произошло ДТП с участием водителя Porsche. Мужчина погиб из-за плохого самочувствия, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

ДТП случилось на Привольной улице. У дома № 23 корпус 2 водитель Porsche наехал на стену жилого дома. Согласно предварительной информации, 74-летний мужчина скончался из-за плохого самочувствия.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

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