РИАМО - 24 ноя. Лечение коронавирусной инфекции для непривитых пациентов должно быть платным, также имеет смысл ввести QR-коды, сообщил главврач Воскресенской первой районной больницы, заслуженный врач РФ, член Экспертного совета при Московской областной думе Юрий Райхман.

В региональном парламенте в среду проходят общественные слушания по проекту федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части введения с 1 февраля в общественных местах страны системы QR-кодов, которые подтверждают проведение прививки, наличие противопоказаний к ней или перенесенное заболевание.

«Медики устали. Наши силы не беспредельные. Это уже крик отчаянья. Хватит слушать демагогов. Законопроект нужно принимать однозначно», - сказал Райхман.

Он отметил, что также нужно прекратить выдачу бесплатных лекарственных препаратов невакцинированным от коронавируса пациентам.

«Все вакциноскептики, которые заболели на сегодняшний день, на дому должны лечиться платно, хватит разносить лекарства по домам. Пусть на 40 тыс. рублей пациент пойдет и купит препараты», - сказал врач.

По его словам, также необходимо упростить для медиков процедуру заполнения федерального регистра вакцинированных пациентов.

Он подчеркнул, что следует категорически запретить немедикам давать какие-либо рекомендации и комментарии в СМИ о коронавирусной инфекции.