РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 ноя. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 16 625 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1842 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 577 907 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 116 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 509 872 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.