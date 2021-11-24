РИАМО - 24 ноя. В четверг, 25 ноября, в 11.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «Выявление и пресечение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

В мероприятии примут участие:

- Начальник отделения 4 отдела ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Московской области капитан полиции Оксана Сучкова;

- Оперуполномоченный 4 отдела ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Московской области капитан полиции Никита Кунаев.

В частности, речь пойдет о телефонных мошенниках, кражах денег с банковских карт, а также других преступлениях, совершаемых дистанционно.

Для участия в пресс-конференции необходимо аккредитоваться.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.