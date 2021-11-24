РИАМО - 24 ноя. Столичные правоохранители пресекли работу нелегального игорного клуба, работавшего на улице Линии Октябрьской Железной дороги на севере Москвы, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Подпольное казино работало в закрытом режиме с соблюдением всех мер конспирации: работники клуба вели телефонную базу постоянных клиентов, попасть в заведение можно было только по предварительной записи или по звонку.

«Сотрудниками полиции проведено 12 обысков, в результате которых обнаружено 52 единицы модифицированного игорного оборудования. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована противоправная деятельность организаторов нелегального бизнеса», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту организации незаконного игорного клуба было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Следствие проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконных азартных игр.