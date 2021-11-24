РИАМО - 24 ноя. Специалисты представили проект Троицкой линии столичного метро профессиональному сообществу на ежегодной международной конференции BIM World Munich, посвященной применению цифровых технологий в стройиндустрии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Участок новой ветки городской подземки, в который входит 5 станций от «Новаторской» до «Мамырей», был запроектирован инженерами группы компаний «Моспроект-3». Он стал первым в РФ объектом метростроения, полностью создающимся в BIM-среде.

Общая протяженность ветки будет порядка 40 км. Линия свяжет территорию новой Москвы с юго-западными и центральными районами мегаполиса. На 13-километровом участке, который свяжет Коммунарку с Большим кольцом подземки, рабочие закончили проходку всех перегонных тоннелей, а еще был утвержден архитектурный облик станций.

Оптимизация процесса

Как уточнила гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова, технологии информационного моделирования позволили оптимизировать процесс и сроки проектирования объекта.

«Впервые в российской практике целый сегмент линии метро полностью запроектирован в BIM-среде. Цифровые технологии позволили оптимально вписать объект в плотную городскую застройку, еще на стадии проектирования взаимоувязав все разделы проекта и отследив возникающие коллизии (пересечения разрозненных инженерных систем)», - сказала Меркулова.

Она добавила, что после создания такого проекта подрядчик, который занимается строительными работами, получает качественную проектную документацию без проблем классических 2D-чертежей, поэтому он может рационально организовать свой рабочий процесс.

Глава инженерного холдинга отметила, что функционал информационной модели Троицкой ветки метро расширен за счет погружения в единую цифровую среду аналитических и расчетных комплексов. Так, для нее были разработаны спецкомпоненты, которые являются прототипами будущих мест прохождения инженерных коммуникаций через конструктивные элементы.

По ее словам, BIM-проект также получил возможность создания спецификаций и выдачи комплектов документации для основных дисциплин прямо из информационной модели. А еще было проведено моделирование развития случаев пожара и эвакуации, сделано геотехническое моделирование.

«Мы активно участвуем в развитии и популяризации BIM-технологий: работаем над совершенствованием отечественной нормативной базы, постоянно ищем и тестируем новые программные решения, чтобы расширить возможности в области информационного моделирования. В связи с этим обмен опытом с иностранными коллегами – важная часть нашего рабочего процесса», – подвела итоги участия в форуме Меркулова.

Специалисты BIM

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщал, что для повышения эффективности столичного заказа в ближайшие годы нужно дополнительно подготовить порядка 5 тыс. специалистов, которые работают в сфере BIM-технологий.

По его словам, на сегодняшний день в структурах мегаполиса трудятся порядка 1,5 тыс. сотрудников, у которых есть квалификация в области информационного моделирования.

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