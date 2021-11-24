РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Ливневую канализацию в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска промыли после загрязнения нефтепродуктами, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

23 ноября на очистное сооружение ливневой канализации ОС-1 в Павшинской пойме стали поступать ливнестоки с высоким содержанием нефтепродуктов. На место экстренно выехали бригады АО «Водоканал» и ГУП «Мосводосток».

После тщательного обследования магистралей со стороны въездной эстакады, а также Красногорского, Подмосковного бульваров и Спасской улицы было установлено, что источник загрязнения находится на магистрали Спасской улицы. Сотрудники АО «Водоканал» и ГУП «Мосводосток» проверили более 20 смотровых колодцев по Спасской улице и улице Егорова, а также установили место слива. Неизвестные слили нефтепродукты в ливнеприемную решетку в районе дома №1 на Павшинском бульваре.

Для ликвидации источника загрязнения аварийные бригады «Водоканала» и МБК КГС обработали колодцы специальным сорбентом для нефтепродуктов, откачали и тщательно промыли их и участок магистрали.

Источник загрязнения оперативно ликвидирован. Запрошены записи с камер видеонаблюдения для определения виновных в преступлении. В природоохранную прокуратуру направлена информация для их поиска и привлечения к ответственности.