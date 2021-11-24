РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 ноя. В рамках губернаторской программы «Чистая вода» в поселке Краснознаменский Щелкова завершился капремонт водозаборного узла со станцией обезжелезивания, теперь его производительность составляет 2,4 тыс. кубометров в сутки, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Кроме того, в микрорайоне «Восточная Европа» в деревне Большие Жеребцы в рамках общей реконструкции ВЗУ пробурили три скважины. По итогам работ в квартиры поступила чистая вода. В администрации округа провели работу по передаче в собственность муниципалитета объектов водоснабжения и водоотведения от застройщика, который не выполнял свои обязательства.

Модернизация систем водоснабжения проводится в округе в рамках программы «Чистая вода». По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева до конца года чистой водой будут обеспечены 200 тыс. жителей региона.