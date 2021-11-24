РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» откроют в двух школах Подольска в 2023 году, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава округа Николай Пестов.
Центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе Дубровицкой школы, открытый в сентябре 2021 года, пользуется заметной популярностью. Здесь занимаются уже 557 учащихся. Аналогичный центр в Толбинской школе, действующий с 2019 года, охватывает своими возможностями 330 человек.
Благодаря современным цифровым лабораториям, оборудованным на базе центров, подольские школьники имеют возможность углубленно изучать химию, физику, биологию, получать новейшие знания по технологии, информатике, ОБЖ, а после уроков – посещать дополнительные занятия и кружки.
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