РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Центры естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» откроют в двух школах Подольска в 2023 году, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава округа Николай Пестов.

Центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе Дубровицкой школы, открытый в сентябре 2021 года, пользуется заметной популярностью. Здесь занимаются уже 557 учащихся. Аналогичный центр в Толбинской школе, действующий с 2019 года, охватывает своими возможностями 330 человек.

«В 2023 году центры «Точка роста», создающиеся в образовательных учреждениях сельской местности в рамках федерального проекта «Современная школа», будут организованы в Быковской и Сынковской школах, а в 2024 году – в школе поселка МИС и Федюковской школе», - написал Пестов.

Благодаря современным цифровым лабораториям, оборудованным на базе центров, подольские школьники имеют возможность углубленно изучать химию, физику, биологию, получать новейшие знания по технологии, информатике, ОБЖ, а после уроков – посещать дополнительные занятия и кружки.