РИАМО - 24 ноя. В Доме кино в столице завершилась церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой, передает корреспондент РИАМО.

Гроб с телом актрисы вынесли из здания под громкие аплодисменты собравшихся. Русланову похоронят на Троекуровском кладбище.

На прощание с артисткой пришли ее близкие, поклонники и коллеги, в том числе актеры Борис Галкин и Карина Мишулина. Они поделились воспоминаниями о Руслановой, которая в последнее время тяжело болела.

Артистки не стало 21 ноября. Ей было 75 лет. Зрителям Русланова запомнилась по ролям в фильмах «Собачье сердце», «Кин-дза-дза!» и многим другим кинокартинам. Всего фильмография актрисы насчитывает около 150 киноработ.