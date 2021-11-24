РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Исполняющая обязанности главного врача городской больницы №2 подмосковного Красногорска Патимат Ильясова отметила, что вакцинация – это единственный способ остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее известные в России врачи обратились к противникам вакцинации от Covid-19 с открытым письмом. В нем медики предложили противникам вакцинации посетить реанимацию, морги и «красную зону».

«Эпидемиологическая ситуация в мире заставляет многих задуматься о важности вакцинации против Covid-19. Но остаются и те, кто пытается найти «контраргументы» и абсолютно не подтвержденные наукой факты, вызывая у многих людей ряд сомнений относительно эффективности вакцины», - сказала Ильясова.

Она подчеркнула, что люди не хотят услышать советы врачей и буквально крики о помощи медицинских специалистов из красных зон, которые каждый день работают с тяжелобольными пациентами и сражаются за их жизни.

«Мы просим всех людей наконец осознать, что все противоковидные меры созданы не просто так. Это не игра, которую можно приостановить. Медицинские сотрудники ежедневно прикладывают все свои усилия на то, чтобы спасти людей, которые лежат в тяжелом состоянии в больницах и сражаются за свою жизнь», - подчеркнула Ильясова.

По словам врача, больничные койки переполнены, многие пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Большинство из них поступает в больницу без прививки от коронавируса и лишь сейчас осознают последствия своего бездействия. Мы призываем людей опомниться, сделать прививку и понять, что вакцинация – единственный способ наконец остановить рост заболеваемости и спасти вашу жизнь!» - заключила Ильясова.