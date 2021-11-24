РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. На территории парка «Малаховское озеро» в городском округе Люберцы установили новогоднюю ель, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Всего в горокруге планируют установить 177 елей. Их зажгут 1 декабря. К новогодним праздникам оформят торговые центры и придорожные объекты. Также стоит задача украсить строительные краны. Работы планируют завершить в середине декабря.

«В Наташинском парке в этом году я думаю, что многие придут и удивятся, потому что мы делаем каток», - сказал Ружицкий.

По его словам, открытие катка планируется 5-6 декабря. Для жителей будет организован прокат коньков.