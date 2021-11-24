РИАМО - 24 ноя. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5393 человека, всего в мегаполисе болезнь победили 1 745 284 пациента, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе было госпитализировано 906 Covid-пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 630 заболевших.

В столице за прошедшие сутки зафиксировали 2533 новых случая заражения Covid-19, умерли 93 пациента. С начала пандемии в городе выявили 1 926 701 случай коронавируса, скончались 33 635 человек.

По состоянию на 23 ноября, в столичных больницах лечатся 7 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов ранее рассказал, что убедиться в выздоровлении после перенесенной коронавирусной инфекции помогут сданная из носоглотки проба на инфекцию и анализ крови. Он уточнил, что отрицательный результат ПЦР-исследования на Covid-19 не всегда гарантирует полное выздоровление.