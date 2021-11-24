РИАМО - 24 ноя. Доля заболевших среди привившихся от Covid-19 жителей Подмосковья не превышает 7%, при этом тяжелых случаев заболевания в этой группе нет, сообщил заместитель министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Это волна роста заболеваемости, в которой мы сейчас находимся, она кардинальным образом отличается от всех предыдущих. Это волна непривитых граждан», - сказал Сапанюк.

Он отметил, что в группе тех, кто своевременно прошел полный цикл вакцинации, заболевшие регистрируются, но их доля не превышает 7%, при этом тяжелые случаи не регистрируются, нет летальных исходов.

«На 24 ноября развернуто 11 тысяч коек, они заполнены на 70%. Среднее число госпитализаций в сутки составляет 653 человека», - уточнил Сапанюк.

По его словам, задача региона - охватить вакцинацией 100% взрослого населения Московской области.

«На сегодняшний день вакцинировано 3,9 миллиона человек. Это 63,3% от всего взрослого населения Московской области», - сказал Сапанюк.

Он отметил, что от числа жителей старше 60 лет вакцинированы 53,7% граждан.

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