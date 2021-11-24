РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. Концерт и мастер-классы прошли в подмосковном Королеве в честь Дня слепых, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В подмосковном Королеве в четвертый раз прошли мероприятия, посвященные международному дню слепых, который отмечается 13 ноября. В мероприятиях приняли участие заместитель начальника управления по работе с институтами гражданского общества ГУСК Московской области Роман Кирица, депутат Мособлдумы вице-президент Всероссийского общества слепых Владимир Вшивцев, заместитель главы администрации Виктория Королева, гости из 30 муниципальных образований Московской области.

«Мы очень рады приветствовать наших гостей. Каждый год стараемся провести интересные мероприятия, показать что-то новое. В этом году всех встречал Королевский духовой оркестр, мы организовали фотозоны. Надеемся, что и в следующем году нам дадут возможность провести этот праздник в Королеве», - сказала Королева.

Для более чем 350 человек провели мастер-классы по изготовлению сувениров и новогодних игрушек, организовали две фотозоны в новогоднем стиле и показали концерт с участием городских коллективов.