РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Депутат фракции «Единая Россия» в горсовете Олег Паскарь встретился с тренерским коллективом УСЦ «Юность» и рассказал о важности вакцинации от коронавирусной инфекции.

Коллектив привит почти на 100%, но у некоторых прошло почти шесть месяцев после прививки. Так как количество антител сильно снижается спустя полгода, врачи рекомендуют пройти процедуру ревакцинации первым компонентом вакцины «Спутник-V».

«Так как в УСЦ «Юность» ходит много детей и взрослых, коллектив осознанно делает прививки, чтобы не заболеть самим и снизить возможность заражения окружающих. Кроме этого, в учреждении применяются и другие меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>