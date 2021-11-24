РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. В среду в поселке Малаховка городского округа Люберцы открыли общественную баню.

Баня включает в себя четыре зала, один из них – общественный без бассейна. Также обустроено шесть душевых кабинок, парная и зал для отдыха.

В помещении оборудовано три зала с бассейнами — один с холодной водой, два — с теплой.

По словам собственника компании, которая арендовала и отремонтировала помещение, Владимира Филимонова, общая сумма финансирования составила около 20 млн рублей.

«Ремонт начался в апреле 2020 года. Ремонт был очень сложный в связи с тем, что в здании долгое время не было отопления, электроснабжения, водоснабжения. В связи с этим здание было в очень запущенном состоянии», - добавил Филимонов.

Сейчас в бане работают 10 человек. Это администраторы, банщики, уборщики, подсобные работники и управляющий.