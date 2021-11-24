РИАМО - 24 ноя. В Москве за прошедшие сутки скончались 93 человека с коронавирусом, всего в городе за все время пандемии умерли 33 635 заболевших, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе подтверждено 2533 новых случая заболевания, всего в мегаполисе зафиксирован 1 926 701 случай инфицирования Covid-19.

Победить пандемию позволит вакцинация. В Москве сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в местах работы выездных бригад, которые расположены в популярных общественных локациях.

В среду известные российские врачи обратились к противникам вакцинации от Covid-19 с открытым письмом. В нем медики предложили антипрививочникам посетить реанимации, морги и «красную зону» больниц, в которых врачи спасают Covid-пациентов.

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