РИАМО - 24 ноя. С приходом холодов в подмосковном Реутове оборудуют девять катков, заливку льда начнут, когда установится соответствующая температура, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В южной части города оборудуем 4 площадки для катания – на территории школы №10, во дворе домов №№39 и 54 на Юбилейном проспекте и в Центральном парке. Еще пять катков зальем на северной стороне муниципалитета: у дома №15 на улице Победы, возле дома №18 на улице Некрасова в 6 микрорайоне, два – на стадионе «Старт» и на территории школы №10», - сказал Каторов.

Он уточнил, что в вечернее время площадки для катания на коньках будут освещены, а во время массовых сеансов посетителей будет сопровождать специальная подборка музыкальных композиций.

«Также в рамках акции «Зима в Подмосковье» начали украшать Реутов к Новому году. Стартовала установка свыше 25 елей по всему городу. Первые символы праздника устанавливаем на площади перед администрацией, в Центральном городском парке и парке «Фабричный пруд». Также ели традиционно установим в местах, пользующихся наибольшей популярностью у наших жителей: у торговых центров, у спорткомплексов, в скверах и во дворах многоквартирных домов», - отметил Каторов.

В городском округе по просьбам жителей также появятся и горки. Площадки для катания на ледянках оборудуют у дома №18 на Некрасова, на стадионе «Старт» и ещё одна запланирована в Центральном городском парке.

В Apple Music можно скачать плейлист для катков в рамках проекта «Зима в Подмосковье»>>