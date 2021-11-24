РИАМО - 24 ноя. В Подмосковье полностью выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции еще 2180 пациентов. С начала пандемии вылечились от Covid-19 в регионе 509 872 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в области выявили 1842 случая инфицирования, скончались 56 человек с коронавирусом. С начала пандемии в Подмосковье выявили 577 907 случаев Covid-19, скончались 10 116 заразившихся.

Жителям Московской области напоминают, что обезопасить себя и своих близких от коронавируса позволит вакцинация. Особенно это важно для пожилых людей, которые входят в группу риска.

Прививку от Covid-19 можно сделать в подмосковных поликлиниках и выездных пунктах вакцинации. Процедуру проводят бесплатно.

По последним данным, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 69,6%.

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