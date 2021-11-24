РИАМО - 24 ноя. За минувшие сутки в Московской области выявили 1842 случая заражения коронавирусом. Число выявленных случаев с начала пандемии составляет 577 907, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Самым действенным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность информирования пожилых жителей о необходимости прививки против Covid-19. Именно пожилые входят в группу риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В Московской области работают свыше 340 пунктов вакцинации. Они располагаются в поликлиниках, торговых центрах, центрах госуслуг, мобильных комплексах.

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