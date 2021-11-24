РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. С начала текущего года по предписаниям Госадмтехнадзора Подмосковья в Балашихе устранили почти 60 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки прошли во время плановой операции «Теплотрасса» по мониторингу состояния и содержания наземных участков линий теплосети. В ходе надзора проверяется содержание наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс.

«С начала 2021 года по предписаниям Госадмтехнадзорав го Балашиха устранено 59 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.