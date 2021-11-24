РИАМО - 24 ноя. Министерство здравоохранения Московской области поддерживает федеральный законопроект о введение QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля, сообщил замминистра здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

В Мособлдуме в среду проходят общественные слушания по проекту федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части введения с 1 февраля в общественных местах системы QR-кодов, подтверждающих прививку от Covid-19, наличие противопоказаний к проведению вакцинации или то, что человек переболел коронавирусом.

«Позиция министерства в отношении обсуждаемого законопроекта, конечно, положительная», - сказал Сапанюк.

Он отметил, что современная волна коронавирусной инфекции связана с большим числом невакцинированных граждан.

«Ситуация по-прежнему остается напряженной. Уровень заболеваемости сохраняется высокий. В структуре заболеваемости <...> все чаще преобладают случаи невакцинированных пациентов или пациентов, которые эту вакцинацию не завершили, хотя система здравоохранения сделала все, чтобы вакцинацию организовать», - заключил Сапанюк.

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