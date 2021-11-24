РИАМО - 24 ноя. В России за сутки скончались 1240 человек с коронавирусом, с начала пандемии в стране умерли 267 819 человек с Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В частности, в Москве за сутки скончались 93 заболевших, в Санкт-Петербурге - 73, в Московской области – 56, в Краснодарском крае – 50, в Нижегородской области - 39.

За сутки в РФ выявили 33 558 случаев инфекции, вылечились от коронавируса еще 36 682 пациента. С начала пандемии в России выявили 9 434 393 случая Covid-19, выздоровели после инфекции 8 126 376 человек.

Ранее Росздравнадзор выявил участников антипрививочных кампаний. 37 активистам грозят уголовные дела за агитацию против прививок.

Прививка от Covid-19 поможет не допустить тяжелого протекания болезни и избежать опасных последствий от заражения коронавирусной инфекцией.

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