РИАМО - 24 ноя. В России за минувшие сутки подтвердили 33 558 случаев коронавируса, с начала пандемии в стране выявили 9 434 393 случая Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Москве (2533), Московской области (1842), Санкт-Петербурге (1387), Самарской области (1201) и Краснодарском крае (830).

Ранее нейросеть спрогнозировала, когда четвертая волна пандемии в России выйдет на пик. Оценку провели специалисты пермской компании Promobot. Так, по прогнозу, после 22 декабря волна коронавируса в стране пойдет на спад.

Кроме того, известные российские врачи подписали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от Covid-19, в том числе и знаменитостям, сомневающимся в эффективности прививки.

Такие медики, как главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы №15 им. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев призвали посетить «красные зоны» больниц. По мнению авторов письма, после этого антипрививочники изменят свою позицию.

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