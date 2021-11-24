РИАМО - 24 ноя. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 2533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в городе выявили 1 926 701 случай заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе наблюдается резкое падение заболеваемости Covid-19 в течение последних трех недель. Заболеваемость и госпитализация пациентов с коронавирусом уменьшились в 2 раза от пиковых значений последней волны.

Разработчики искусственного интеллекта для роботов из компании Promobot ранее спрогнозировали пик заболеваемости Covid-19 в России во время четвертой волны пандемии. По их прогнозам, он придется на 22 декабря, потом пандемия снова пойдет на спад. Специалисты оценивают точность данного прогноза в 93%.

Самым эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация. На прививку в Москве каждую неделю записываются порядка 150 тыс. человек. Вакцинация проводится на бесплатной основе.

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