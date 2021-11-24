РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 ноя. Учащиеся Медвежье-Озерской школы №19 посетили Щелковский колледж, ребята побывали в региональном центре компетенций «Обслуживание транспорта и логистика», сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты центра познакомили школьников с оборудованием и провели мастер-классы. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее».



Профессиональная проба — реальная возможность для школьников за короткое время научиться выполнять действия, характерные для людей той или иной профессии. Идея заключается в освоении школьниками простейших профессиональных операций. Это необходимо, чтобы они могли «почувствовать руками» труд и некоторые повседневные обязанности по профессии.





