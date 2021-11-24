РИАМО - 24 ноя. Введение QR-кодов, подтверждающих наличие защиты от Covid-19, для посещения общественных мест в России позволит сформировать коллективный иммунитет в 80%, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач по региону Ольга Микаилова.

В Мособлдуме в среду проходят общественные слушания по проекту федерального закона №17357-8 «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части введения с 1 февраля в общественных местах системы QR-кодов, подтверждающих наличие прививки или противопоказаний к вакцинации, или подтверждающих, что гражданин перенес заболевание.

«Очень важно сформировать коллективный иммунитет и достичь 80%. Сегодня эта цифра 50% и складывается из переболевших, вакцинированных и ревакцинированных. Прошу поддержать законопроектную инициативу», - сказала Микаилова.

Она отметила, что в Подмосковье наблюдаются тревожные показатели смертности.

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